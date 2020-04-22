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رياضة

وكيله لـ صدى البلد: عروض أوروبية؟ بن شرقي سعيد في الزمالك

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:58 م
بن شرقي
بن شرقي
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إسراء أشرف
كشف كريم بلق وكيل أعمال المغربي أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، حقيقة تواصل العديد من الأندية الأوروبية، مع اللاعب، للحصول على خدماته، خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد أشارت إلى رغبة 6 أندية أوروبية، للحصول 6 أندية أوروبية لضمه، وهي مونبلييه، نيس، ستراسبورج الفرنسيون، بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني، وطرابزون سبور التركي، وستاندردلييج البلجيكي.

وقال كريم بلق في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "لا يوجد أي عرض أو مفاوضات رسمية من أي نادٍ حتى الآن للحصول على خدمات بن شرقي".

وأكد وكيل أعمال بن شرقي في تصريحاته، إن اللاعب سعيد للغاية بوجوده هنا، وأن تركيزه بالكامل مع الزمالك فقط.

وظهر أشرف بن شرقي بمستوى فني مميز مع الزمالك، منذ قدومه من صفوف الهلال السعودي، في الصيف الماضي.

وخاض بن شرقي 25 مباراة مع الزمالك، في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة 6 آخرون.

ونجح اللاعب المغربي، في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس مصر الموسم الماضي، على حساب نظيره بيراميدز، ولقب السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت في فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتوج معه بثالث ألقابه كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.


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