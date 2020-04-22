وكيله لـ صدى البلد: عروض أوروبية؟ بن شرقي سعيد في الزمالك

كشف كريم بلق وكيل أعمال المغربي أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، حقيقة تواصل العديد من الأندية الأوروبية، مع اللاعب، للحصول على خدماته، خلال الفترة المقبلة.



وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد أشارت إلى رغبة 6 أندية أوروبية، للحصول 6 أندية أوروبية لضمه، وهي مونبلييه، نيس، ستراسبورج الفرنسيون، بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني، وطرابزون سبور التركي، وستاندردلييج البلجيكي.





وقال كريم بلق في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "لا يوجد أي عرض أو مفاوضات رسمية من أي نادٍ حتى الآن للحصول على خدمات بن شرقي".





وأكد وكيل أعمال بن شرقي في تصريحاته، إن اللاعب سعيد للغاية بوجوده هنا، وأن تركيزه بالكامل مع الزمالك فقط.



