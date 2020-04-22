إصابة 3 اشخاص في حريق اندلع بمنزل في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج من السيطرة علي حريق اندلع في منزل بقرية البلابيش بحري مركز دارالسلام بسوهاج، ونتج عن الواقعة إصابة 3 اشخاص بحروق متفرقة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط مباحث مركز دارالسلام، وتبين نشوب حريق في منزل بجوار مقابر البلابييش، وتمت السيطرة علي الحري.

نتج عن الواقعة إصابة كل من كريم أحمد نصر الدين ٢٠ عامًا، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة ٥٠% بالقدمين واليدين، مصطفى رجب علي ١٢ عامًا، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة ٦٠% بالقدمين والظهر، محمد فارس أبو الوفا ١١ عامًا، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة ٥٠% بالقدمين والوجه.

تحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.