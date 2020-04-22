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أخبار البلد

رياح شديدة وأمطار.. تفاصيل طقس غير مستقر يضرب البلاد بعد 48 ساعة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:05 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الجمعة، الذي يوافق أول أيام رمضان، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء.

وتتراوح سرعات الرياح من 70 إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة، يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء تكون رعدية أحيانا، واعتبارا من يوم السبت، ستشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 9 إلى 10 درجات مئويه مع استمرار فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.


وعن القاهرة الكبرى، من المتوقع ليوم الجمعة، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهار مع فرص سقوط الأمطار خفيفة في نهاية اليوم، واعتبارا من السبت تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ وبقيم تتراوح بقيم تتراوح من 9 إلى 10 درجات مئويه مع استمرار الأمطار الخفيفة.


ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، يوم الجمعة، على القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و18 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى 17 للصغرى، جنوب سيناء35 للعظمى و22 للصغرى، شمال الصعيد 38 للعظمى و22 للصغرى وجنوب الصعيد 40 للعظمى و24 للصغرى.

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