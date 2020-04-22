رئيس الهيئة الهندسية: إنشاء 319 كوبرى خلال الخمس سنوات الماضية

قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ان ما تم إنجازه خلال الاربع او الخمس سنوات الماضية في مصر من كبارى يبلغ عددها تقريبًا 319 كوبرى.





واضاف ر ئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال كلمته فى مؤتمر افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2 اليوم، أنه تم خلال الشهور الماضية عرض تصور كامل لتطوير الحركة المرورية بمنطقة شرق بداية من مصر الجديدة والحلمية حتى بهتيم وفى الاتجاه الاخر حتى مدينة نصر.





واشار إلى ان الفكرة الرئيسة وراء التطوير هى فك التشابكات المرورية الموجودة داخل منطقة شرق القاهرة، موضحا أن السكان فى مصر الجديدة بدأوا الان يشعرون بالفرق، وأصبح من الممكن تجاوز مصر الجديدة في خمس دقائق.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي2 وعدد من المشروعات القومية بسيناء اليوم ان إنشاء الأنفاق بأيادي ومعدات مصرية كان حلما، وتجاوزناه ونفذناها بالفعل.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلم والإرادة والإخلاص طريق مصر لمواجهة الصعوبات، لافتا إلى أنه عندما بدأ الحديث عن هذه المشروعات كان البعض يراها صعبة ولكننا استطعنا مواجهة ذلك بعدما تسلحنا بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا ساعدنا فى ذلك.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.





والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شرينا امل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن معدلات تنفيذ وإنجاز نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تجاوزت التوقعات وتمت في زمن قياسي.





وأضاف "ربيع" خلال افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2، أن المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس تسير بمعدلات تنفيذ كبيرة في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الشاملة في سيناء ومنطقة قناة السويس.

