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أخبار العالم

الشاباك يعتقل خلية لحماس خططت لتنفيذ عملية تفجيرية بـ إسرائيل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:01 م
الشاباك يعتقل خلية
الشاباك يعتقل خلية لحماس خططت لتنفيذ عملية تفجيرية بإسرائيل
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سمر صالح
أعلن جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل مؤخرا خلية تابعة لحركة حماس خططت لهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وقال "الشاباك" في بيان له، إن الخلية مكونة من ثلاثة أشخاص خططوا لتنفيذ عمليات فدائية في ملعب "تيدي" لكرة القدم في المالحة جنوب غرب مدينة القدس، وكذلك ضد قوات الاحتلال في منطقة رام الله.

وأضاف البيان أنه في شهر مارس الماضي اعتقل أعضاء الخلية الذين اجتمعوا خلال دراستهم في جامعة بيرزيت في مدينة رام الله، وكانوا أعضاء في حركة الكتلة الإسلامية الطلابية في الجامعة.

وأضاف البيان أن أعضاء الخلية هم أحمد سجدية (27 عاما) من مخيم قلنديا، ومحمد حماد (26 عاما) من كفر عقب وعمر عيد (24 عاما) من قرية دير جرير شمال شرق رام الله.

وكشف التحقيق أنهم خططوا لتنفيذ هجمات باستخدام عبوات ناسفة ضد الجيش الإسرائيلي في عدة أماكن في منطقة رام الله.

وأشار ذات البيان إلى أن المعتقلين جمعوا معلومات أولية عن الأهداف التي كانوا يخططون لمهاجمتها، وأن عمر عيد تفقد استاد "تيدي" خلال مباراة، إلا أنه وجد صعوبة في إمكانية تنفيذ عملية فيه، كما أن المعتقلين اشتروا مواد كيميائية ومسامير وأدوات معدنية بهدف استخدامها في إعداد عبوة ناسفة، وذلك وفقا لبيان جهاز "الشاباك".

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