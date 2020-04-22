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الهيئة الهندسية: محطة بحر البقر تسهم فى زراعة 400 ألف فدان بسيناء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:31 م
اللواء إيهاب الفار،
اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية
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فرح علاء الخولي

قال اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تنفيذ 18 محطة للمياه بالمحسمة بنسبة 67% وبطاقة 400 مليون متر مكعب سنويً بتلكفة تبلغ 2.5مليار جنيه، وجاري تنفيذ 9 محطات مياه بطاقة 2.1 مليون متر مكعب سنويا بتكلفة 14.5 مليار جنيه.


وتابع اللواء ايهاب الفار، خلال افتتاح مجطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الاسماعيلية، المذاعة على التلفزيون المصري، أن من المحطات الجاري تنفيذها في سيناء محطة بحر البقر التي تعد أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثيا في العالم، وتصل الطاقة الانتاجية لها الى 5.6 مليون متر مكعب في اليوم وتكفي لزراعة 400 ألف فدان شرق القناة.


وأضاف رئيس الهيئة الهندسية، أن منظومة إتمام محطة معالجة مياه المحسمة تم انجازه خلال 12 شهر بتكلفة اجمالية 15 مليار جنيه بهدف تجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تلقى في بحيرة التمساح.


وأشار الى ان سيتم استخدام تلك المياه بعد تحليتها لزراعة 50 الف فدان، وقد تم تنفيذ هذا المشروع من خلال منظومة متكاملة لتنظيم المياه، وتم تعديل مسار المصرف والاستعانة بمصرفين آخرين تبلغ طولهما 11 كيلو مترا.

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