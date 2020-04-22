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حوادث

مصرع سيدة واصابة زوجها فى حادث تصادم على طريق جمصة الدولى

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:12 م
دراجة بخارية
دراجة بخارية
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همت الحسينى
لقيت سيدة مصرعها فيما اصيب زوجها اثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية كانوا يستقلونها على طريق جمصه الدولى .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ  لادارة ضرطة النجدة بحدوث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية ووجود حالة وفاة وحالة اصابة .

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ  وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل محمله بالبنجر  ودراجه بخارية  يستقلها رجل وزوجته امام مصنع السكر بطريق جمصه  الدولي  امام قرية ٢٤ الحفير التابعة لمركز بلقاس   مما ادى الى وفاة سنيوره محمود احمد ابو الفتوح ٣٥ عاما فيما اصيب زوجها هيثم ياسر مصطفي ٤٠ عاما  وتم نقل الجثه والمصاب الي مستشفي بلقاس .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات 
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