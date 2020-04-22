ألمانيا تحذو حذو النمسا .. ارتداء الكمامة إجباري في المواصلات والأسواق

أعلنت جميع الولايات الألمانية عن خطط لجعل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا على كل المواطنين والمقيمين في الدولة كإجراء احترازي مشدد لمنع زيادة اعداد الاصابات بكورونا ومكافحة انتشاره.





وأصبحت "بريمن" المنطقة الفيدرالية النهائية التي تدعم مثل تلك الإجراءات، وقرر مجلس الشيوخ تعيين يوم الجمعة، ل تأكيد القرار، و سيكون استخدام القناع إلزاميًا في وسائل النقل العام في جميع أنحاء ألمانيا، وستجعل جميع الولايات الفيدرالية تقريبًا أغطية الوجه إلزامية عند التسوق.





وأوصت المستشارة أنجيلا ميركل بشدة باستخدام القاع الوقائي الأسبوع الماضي عندما خففت من قواعد التأمين على الصعيد الوطني.



