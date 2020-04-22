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أخبار العالم

ألمانيا تحذو حذو النمسا .. ارتداء الكمامة إجباري في المواصلات والأسواق

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:17 م
كورونا في المانيا
كورونا في المانيا
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على صالح
أعلنت جميع الولايات الألمانية عن خطط لجعل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا على كل المواطنين والمقيمين في الدولة كإجراء احترازي مشدد لمنع زيادة اعداد الاصابات بكورونا ومكافحة انتشاره.

وأصبحت "بريمن" المنطقة الفيدرالية النهائية التي تدعم مثل تلك الإجراءات، وقرر مجلس الشيوخ تعيين يوم الجمعة، لتأكيد القرار، وسيكون استخدام القناع إلزاميًا في وسائل النقل العام في جميع أنحاء ألمانيا، وستجعل جميع الولايات الفيدرالية تقريبًا أغطية الوجه إلزامية عند التسوق.

وأوصت المستشارة أنجيلا ميركل بشدة باستخدام القاع الوقائي الأسبوع الماضي عندما خففت من قواعد التأمين على الصعيد الوطني.

وشددت النمسا من الاجراءات الاحترازية والوقائية الإجبارية بالزام كل المواطنين والمقيمين على ارضها عند التسوق ارتداء القناع الواقي منذ بداية الشهر ، لكن سويسرا أكدت يوم الأربعاء أنها لن تجعل مواطنيها يرتدون أقنعة لأنها خففت من القيود المفروضة بسبب كورونا.
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