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مرأة

فى دقيقتين .. احمي بشرتك من الحر بهذا الروتين اليومي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:00 م
اسماء محمد

مع بدء الارتفاع في درجات الحرارة بمختلف انحاء البلاد تصبح البشرة اكثر عرضة للجفاف وظهور التجاعيد والخطوط التعبيرية فى الوجه، وهو ما يتطلب استخدام ماسك او روتين عناية يومي بالبشرة ليمنحها الترطيب ولا يستغرق وقتا طويلا حتى تتمكن النساء من الاستمرار عليه.


وذكر موقع بولد سكاى الهندى أن افضل حل للحفاظ على جمال البشرة وحمايتها من التجاعيد هى فرك شرائح الخيار التى سبق وضعها فى الثلاجة على الوجه.


ويمتلك الخيار فوائد عديدة للبشرة حيث يحتوي 80 % من محتواه ماء ما يجعله مثاليًا لمشاكل البشرة الجافة.


ويستطيع الخيار علاج مشاكل الجلد واصلاح الضرر واعادة مستويات الرطوبة الطبيعية، خصوصا وأن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحافظ على البشرة ناعمة وتحميها من أضرار أشعة الشمس.

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