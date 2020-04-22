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أخبار البلد

الأنبا إرميا يهنئ محمد الأمير بمنصب المنسق العام الجديد لبيت العائلة المصرية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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سامح سلام

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تعيين الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري للقيام بعمل المنسق العام لبيت العائة المصرية بجانب عمله لمدة عام قابل للتجديد.


وقدم نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية الشكر للدكتور محمد عبدالعاطي عباس المنسق العام السابق لبيت العائلة المصرية على ما قام به من عمل دءوب خلال فترة عمله، وأنه خدم بقلبه وروحه في ظروف صعبة للغاية.


كما قدم نيافة الأنبا إرميا التهنئة للدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري بتوليه عمل المنسق العام لبيت العائلة المصرية بجانب عمله.


وقدم التهنئة للجميع بمناسبة بداية شهر رمضان والصوم المبارك، داعيا إلى الله أن يحفظ مصر وأن يصونها من كل شر.


كانت الكنائس المصرية قدمت التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكافة القيادات السياسية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان، طالبين من الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء.
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