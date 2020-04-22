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أخبار العالم

الموت يحاصر 632 فردًا بسفينة إيطالية.. توقفت في اليابان وظهر الفيروس بين طاقمها

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:49 م
كوستا أتلانتيكا
كوستا أتلانتيكا
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محمد علي

 

قالت صحيفة يو إس إيه توداي، إنه جرى التأكد من إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة كوستا أتلانتيكا.

وترسو السفينة السياحية التي ترفع العلم الإيطالي، قبالة سواحل ناجازاكي (المدينة الشهيرة التي استهدفتها أمريكا بالقنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية) اليابانية، بعد يوم من الإبلاغ عن أول حالة على متن السفينة.

ويحقق مسؤولون في ناجازاكي في كيفية إصابة أفراد الطاقم بالفيروس، رغم عدم مغادرة الطاقم للسفينة.

وكانت السفينة كوستا أتلانتيكا رست في الميناء الياباني، 29 يناير الماضي، لإصلاح عطل وصيانة من قبل شركة ميتسوبيشي.

وذكرت شركة ميتسوبيشي، الثلاثاء، أن أفراد الطاقم لم يغادروا السفينة منذ منتصف مارس.

وظهر المرض، الثلاثاء، على متن السفينة التي تُقل 632 من أفراد الطاقم، بينهم مترجم ياباني، وليس على متنها ركاب.

 

 

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