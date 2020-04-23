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أحمد السقا: ضيوف "اغلب السقا" تبرعوا بالجوائز لفعل الخير..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:17 ص
الفنان أحمد السقا
الفنان أحمد السقا
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محمود محسن
أكد النجم أحمد السقا أن برنامج "اغلب السقا" ليس لعبا فقط ولكن منافسة فى ألعاب ذهنية وألعاب لها علاقة بالذاكرة مؤكدا أن الموضوع فيه استفادة  خاصة أن البرنامج ينتهي بفعل خير بالتبرع من الفائز.


وأضاف السقا خلال لقاء له ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن البرنامج يحتوي على عدد كبير ومجموعة متميزة اشتغلوا بجد مشيرا إلى أنه نحن كممثلين أو مقدمين أو لاعبين قد اتينا  بعد اكتمال الهيكل العام للبرنامج. 


وتابع أنه عندما كنا متواجدين في المانيا كان هناك اشادة وانبهار من الألمان لأن البرنامج يخاطب شريحة كبيرة من العالم العربي. 


وأشار السقا  إلى "أن المصري هو الانجليزى بتاع العالم العربي".


وقال الفنان أحمد السقا  انني كنت ادخل الحلقة مثل الضيف ولم أكن أعلم المسابقات الموجودة وهذا يعطي مصداقية كبيرة للبرنامج .
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