الكويت تعلن شفاء 55 شخصاً من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 55 شخصا من فيروس كورونا المستجد، لترتفع حالات الشفاء في البلاد إلى 498 حالة.





وأعلنت الكويت أمس الأربعاء تسجيل 168 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت وزارة الصحة الكويتية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن حالتي الوفاة بمرض "كوفيد - 19"، ‬تعود لهندي يبلغ من العمر 75عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 6 أيام، وهندي عمره 57 عامًا كان في العناية المركزة منذ 7 أيام.





وقال الناطق باسم الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، أمس الأربعاء، إنه جرى خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تسجيل 168 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 2248 حالة.





وحول تفاصيل الإصابات الجديدة، أوضح السند أنها شملت 6 حالات مرتبطة بالسفر، منها 5 كويتيين مرتبطين بالسفر إلى بريطانيا وكويتي مرتبط بالسفر إلى الإمارات، وجميعهم قدموا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.