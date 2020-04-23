حظر إقامة الفروشات بالأرصفة والطرق العامة ومنع الزينات الكهربائية بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة أى فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام إضافه إلى حظر إقامة أى سرادقات أو فروشات على الأراضى الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك حفاظًا على حياة المواطنين وتجنبًا لإحداث أى تكدسات مرورية، مؤكدًا على حق المواطن فى الرصيف.





كما أصدر راشد قرارًا بحظر إقامة الزينة الكهربائية بدون الحصول على التراخيص موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على المحال بأنواعها لعدم شغل الأرصفة بأى شكل ومتابعه الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.





وقال المحافظ إن القرارت تأتى فى إطار تطبيق أقصى درجات الإنضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى مخالفة يتم ضبطها مشددًا على مواجهة أى مخالفة بحزم.





وطالب راشد بتشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطرى والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات.



