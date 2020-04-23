أول تعليق لـ سمية الخشاب بعد مقلب فيفي عبده

نشرت الفنانة سمية الخشاب، مقطع فيديو من مقلب "خلي بالك من فيفي" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلقت على الفيديو قائلة: "حلقة انهاردا من خلي بالك من فيفي مه فوفه حبيبه قلبي.. هعمل ايه ياجماعه مهما عملتفيا بحبها برضه".



يذكر أن الفنانة سمية الخشاب وقعت ضحية مقلب الفنانة فيفى عبده فى ثانى حلقات برنامج "خلى بالك من فيفى" الذى يعرض على قناة MBC مصر.



يذكر أن تعرضت الفنانة فيفى عبده لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقتين من برنامج المقالب الخاص بها ويحمل اسم "خلي بالك من فيفي" ويعرض على مجموعة قنوات "إم بي سي".



ولم تكن فيفي الوحيدة التي تعرضت لانتقادات في البرنامج فضيوفها أيضا تعرضوا للنقد وكانت البداية مع الفنانة زينة التي حلت ضيفة في الحلقة الأولى، ورأى البعض أن فستانها كان قصيرا جدا، وهو ما يتنافي مع شهر رمضان.



