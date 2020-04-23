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فن

الجمهور يطارد شريهان.. اعرف السبب

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:07 م
شريهان
شريهان
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة شريهان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تهنئتها الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك 2020.

نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، توجه فيها رسالة إلى جمهورها الذى تذكرها فى شهر رمضان.
 
وقالت شريهان: "كلمة في قلبي "الحقيقة" مش عارفة أرتبها أو أصيغها!! بس معناها إنى أنا متشكرة جدًا على كل الحب والتقدير والاحترام".

كما أضافت شريهان قائلة: "متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكرًا لأن حبكم أحياني كثيرًا من جديد. وشكرًا لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم "حبكم شرف" أنا فخورة".

وكانت النجمة شريهان، قد حرصت على تهنئة النجمة إسعاد يونس بعيد ميلادها حيث إنها من مواليد 12 أبريل، مؤكدة أن إسعاد يونس سوف تظل إلى الأبد صاحبة السعادة.
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