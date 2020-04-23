الجمهور يطارد شريهان.. اعرف السبب

نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، توجه فيها رسالة إلى جمهورها الذى تذكرها فى شهر رمضان.

وقالت شريهان: "كلمة في قلبي "الحقيقة" مش عارفة أرتبها أو أصيغها!! بس معناها إنى أنا متشكرة جدًا على كل الحب والتقدير والاحترام".





كما أضافت شريهان قائلة: "متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكرًا لأن حبكم أحياني كثيرًا من جديد. وشكرًا لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم "حبكم شرف" أنا فخورة".



