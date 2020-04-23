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رياضة

نجم الأهلى الصاعد يلمح لرحيله عن القلعة الحمراء عبر تويتر

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يعيش ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي المعار إلى نادي سموحة، حالة من عدم الاستقرار النفسي عقب قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر بعدم الحاجة لخدماته فى الموسم المقبل .

وشارك ناصر ماهر لاعب الأهلى المعار لسموحة اليوم متابعيه عبر حسابه الشخصى على تويتر، حكمة عن الزمن وتوقيتات القدر وحكمة المولى عز وجل فى ذلك.
 
وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة  تويتر: واعمل فى توقيتك فقط .. قد يصور لك أنهم متقدمون عليك أو متأخرون عنك .. اعلم أنك لست متقدما على أحد وفى ذات الوقت لست متأخرا، أنت فقط تعمل فى توقيتك الذي وقته الله لك ..عش مرتاح البال ..مطمئن الحال..الزمن وسيلة بيد الله ..كل شىء عنده بمقدار.

وتدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلى العروض المقدمة للقلعة الحمراء للحصول على خدمات ناصر ماهر نجم المنتخب الأوليمبى للتعاقد معه على سبيل الإعارة أو البيع النهائى بالتنسيق مع أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات .

ويرغب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة فى تمديد إعارة ناصر ماهر للفريق السكندري لمدة موسم أخر أو شرائه بشكل نهائى .


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