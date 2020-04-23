شركات الملابس الجاهزة تمنح الجيش الأبيض 20% خصما على المنتجات

شعبة الملابس الجاهزة خصم 20٪ لصالح الجيش الأبيض.





أطلقت شعبة الملابس الجاهزة برئاسة عمرو حسن مبادرة "لدعم جيش مصر الأبيض" من أطباء وصيادلة وأطقم تمريض والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، تحت اسم "شكرًا جيش مصر الأبيض".





تتضمن المبادرة خصم 20 ٪، على جميع منتجات الملابس الرجالى والأطفالى والحريمى، لصالح الجيش الأبيض، وأسرهم تقديرا لجهودهم الكبيرة، إزاء أزمة كورونا.





وأشار رئيس الشعبة إلى أن جيش مصر الأبيض، يقوم بدور وطني عظيم، في علاج المصريين من أزمة فيروس كورونا.







وتأتى أبرز الشركات المشاركة بالمبادرة كالتالى: