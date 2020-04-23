الصحفيين: لا استقطاعات غير مستحقة من بدل أي زميل

نفى حسبن الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، وجود أي استقطاعات غير مستحقة من بدل التدريب للزملاء، وقال فى تصريحات له انه ليس من حق أحد ذلك، وأن أي خصومات موجودة على البدل هذ الشهر أو أى شهر مضى، تكون التزامات على الزملاء سواء كانت قروضًا حصل عليها، أو اقساطًا مفروضة ومعروف قواعدها مثل قسط اشتراك مشروع العلاج أو أقساط صندوق التكافل، أو الأقساط التى يتم دفعها مقابل شراء سلع أو أجهزة مثل ما يقومون الزملاء بشرائه من بى تك.





وأهاب "الزناتى" بالزملاء الذين يريدون الإستعلام عن أي معلومة فى هذا الشأن الرجوع إلى الإدارة المالية بالنقابة مباشرة، بدلًا من اللجوء الى جروبات السوشيال ميديا والشكوى دون معرفة الحقيقة، أو ترديد شائعات لا طائل منها، معربًا عن استياءه من محاولات البعض اتباع هذا الأسلوب لأغراض تخصه، رغم المجهود الكبير الذى يتم بذله من أجل مصالح الزملاء وكان من بينها صرف البدل مبكرا بشكل منتظم على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وحل المشكلات الكبيرة التى حدثت فى مسألة قروض البنوك، وعدم تعطيل أية مصالح تخص الزملاء، والتسهيل عليهم، فى كل ما يمكننا اتخاذه.



