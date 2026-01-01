قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعثة منتخب اليد تتوجه لـ إسبانيا اليوم لإقامة معسكر أمم إفريقيا
السيدة انتصار السيسي تبعث برسالة تهنئة للمصريين مع بداية العام الجديد
القومية للأنفاق توضح حقيقية رفع تذاكر المترو بسبب “ الفكة”
سن القبول في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
عبد اللطيف: العربية للتصنيع أصبحت في عهد الجمهورية الجديدة صرحا صناعيا متطورا
فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

البرهان: القوات المسلحة تقف مع الشعب لتحقيق الحرية والسلام والعدالة

هاجر ابراهيم

أعلن البرهان، أن القوات المسلحة تقف مع الشعب لتحقيق الحرية والسلام والعدالة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفـتاح البرهـان برسالة طمأنينه إلى شعبه حيث قال " نطمئن أهلنا في كل السودان بأن النصر قادم وأن النصر سيكون حليف الشعب السوداني

جاء ذلك في كلمة له إلى الشعب السوداني بمناسبة الذكـرى الـ ٧٠ لعيد الاستـقلال المجيد – البرهــان.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني أيضا : نخوض معركة وجودية وواثقون من النصر وسنطرد التمرد والخونة من بلادنا قريبا . 
 


 

القوات المسلحة البرهان الحرية

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

الاحتلال الاسرائيلي يفجر شقة سكنية ويعتقل 4 فلسطينيين من نابلس

الاحتلال الإسرائيلي يفجر شقة سكنية ويعتقل 4 فلسطينيين من نابلس

البرهان: النصر قادم لا محالة والمصالحة الوطنية مازالت أبوابها مشرعة

الألعاب النارية

الصحة الفلبينية: ارتفاع الإصابات بسبب الألعاب النارية إلى 235 شخصا

بالصور

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

