البرهان: القوات المسلحة تقف مع الشعب لتحقيق الحرية والسلام والعدالة

أعلن البرهان، أن القوات المسلحة تقف مع الشعب لتحقيق الحرية والسلام والعدالة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفـتاح البرهـان برسالة طمأنينه إلى شعبه حيث قال " نطمئن أهلنا في كل السودان بأن النصر قادم وأن النصر سيكون حليف الشعب السوداني

جاء ذلك في كلمة له إلى الشعب السوداني بمناسبة الذكـرى الـ ٧٠ لعيد الاستـقلال المجيد – البرهــان.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني أيضا : نخوض معركة وجودية وواثقون من النصر وسنطرد التمرد والخونة من بلادنا قريبا .





