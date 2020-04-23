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اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6604.90 نقطة

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:19 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
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وكالات
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 63.43 نقطة ليقفل عند مستوى 6604.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 201 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 177 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 22 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين, ساب للتكافل, الدرع العربي, الحكير, والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساسكو, سدافكو, الزامل للصناعة, حلواني إخوان, والعالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.81% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, سيرا، زين السعودية, الراجحي, بحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي, سيرا, بحر العرب، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 77.16 نقطة ليقفل عند مستوى 7716.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 34 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم تقاسمتها 979 صفقة.
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