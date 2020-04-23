السعودية تستثني عمال أكثر من 20 ألف مصنع من حظر التجول

كشف المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بعنوان "الجهود والحوافز والإجراءات التي اتخذتها مدن خلال جائحة كورونا"، ارتفاع أعداد تصاريح التنقل للعاملين في المصانع المستثناة من حظر التجول بمدينة الرياض لأكثر من 20 ألفًا، مشيرا إلى أن المدن الصناعية التابعة لـ "مدن" تحتضن أكثر من 290 مصنعًا غذائيًا وما يقارب 20 مصنعًا طبيًا منتجًا.
وبين أن نسبة نمو النشاط الدوائي بالعقود الصناعية بلغت قرابة 70% خلال عام 2019 ، بالمقارنة مع العام 2018، حيث نجحت "مدن" خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي لقطاعي الصناعات الغذائية والطبية ومنها شركة مجموعة الشايع الدولية لإنشاء مصنعين متخصصين في المجال الغذائي بالمدينة الصناعية الأولى بجدة ومدينة سدير للصناعة والأعمال، وشركة فاركو للصناعات الدوائية لإنشاء مجمع متكامل للصناعات الدوائية في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
وقال المهندس السالم:" في إطار المواجهة الشاملة التي تخوضها حكومتنا الرشيدة، للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، بادرت "مدن" لمساعدة شركائها الصناعيين تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتكامل مع منظومة الصناعة، حيث خفّضت الإيجار السنوي بنسبة 25% حتى نهاية عام 2020م، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر"90 يومًا" وذلك للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من "مدن"، وقامت بالإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020، وكذلك تمديد فترة بناء المصانع لتصبح 36 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، بالإضافة إلى تمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020م"، مبينًا أن أعداد المستفيدين من مبادرات ومحفزات "مدن" بلغت حتى الآن قرابة 1800 مستفيد.
ولفت النظر إلى أن "مدن" تعمل عن قرب مع شركائها للوقوف دائمًا على التحديات المستجدة وإيجاد الحلول الملائمة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، وهو ما برز مؤخرًا بعد القرارات الجديدة المتعلقة بزيادة أوقات منع التجول في جميع المناطق الإدارية، حيث أطلقت "مدن" مبادرة تتيح إسكان العاملين مؤقتًا داخل المصنع، وأسست آلية للاستفادة منها من خلال التقديم على الخدمة الإلكترونية التي تم تطويرها لهذا الغرض وبحسب مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي أقرتها "مدن" في هذا الصدد والمذكورة عند التقدم للحصول على التصريح، ويمكن للشركاء التقدم للحصول على تصريح إسكان العاملين في المصنع من خلال المنصة الإلكترونية، على أن يتم منحه التصريح في حال الموافقة على الطلب، حيث بلغ عدد المصانع المستفيدة من هذه المبادرة 60 مصنعًا، كما أتاحت "مدن" لشركائها طباعة التصريح إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقراتها تفاديًا للاختلاط والازدحام.