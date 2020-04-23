AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

فتوى الأزهر: لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:02 م
الصلاة
الصلاة
Advertisements
محمد شحتة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في ردها على فتوى حول حكم صلاة التراويح خلف التلفاز أو المذياع  بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالى، إن الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التلفاز أو المذياع  تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيًا وليس لقاءً افتراضيًا، وقد اشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.

وأضافت اللجنة أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145)، وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{ و ثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.

وأكدت اللجنة أنه بناء على ما سبق: لا تصح الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، وكذلك لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو لانعدام التواصل بالإمام والإمام إنما جُعل ليؤتم به، والأفضل يصليها المسلم في بيته جماعة بأهله وأولاده لأنها سنة وليست فرضًا وهي فرصة لاتخاذ مصلي بركن في البيت تؤدي فيه الصلاة فتعم الرحمة والبركة في البيت حيث تتنزل الملائكة بإذن ربهم حتي مطلع الفجر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحق بالإمامة في الصلاة بالترتيب.. وهل يشترط حفظ القرآن؟ الأزهر يجيب

هل يجوز صلاة الجمعة نقلا عن التليفزيون أو المذياع .. الإفتاء تجيب

هل تجوز صلاة الجمعة خلف التليفزيون وكم عدد ركعاتها؟ .. اعرف الفتوى

هل تجوز صلاة التراويح خلف الإمام في التليفزيون؟.. شاهد رد الإفتاء

فيديو.. هل يجوز صلاة التراويح خلف إمام الحرم من التلفاز؟

الإفتاء: لا يجوز إقامة صلاة التراويح على أسطح المنازل

ترشيحاتنا

بسبب نجم بيراميدز.. أول خطوات الإسماعيلي في أزمة الـ20 مليون جنيه

رئيس الوزراء: حظر التجول الجزئي يبدأ من 9 مساء

مش هتحتاري تاني.. منيو 30 يوما لفطار وسحور رمضان

بث مباشر.. قرارات حكومية بشأن حظر التجول في رمضان

أحمد عيد عبدالملك: نجم الأهلى زمالكاوي

السيسي يهنئ الشعب التونسي والرئيس قيس سعيد بحلول شهر رمضان المعظم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تظهر عليها أي أعراض.. مراهقة تكتشف حملها قبل ولادة طفلها بـ 10 دقائق

مش هتحتاري تاني.. منيو 30 يوما لفطار وسحور رمضان

تفاصيل إصابة 4 نمور و3 أسود بفيروس كورونا في حديقة حيوان بـ نيويورك