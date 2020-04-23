وجودك إضافة كبيرة: نادية الجندى برفقة سميحة أيوب من كواليس "سكر زيادة"

شاركت الفنانة نادية الجندى متابعيها بصورة جديدة برفقة الفنانة سميحة أيوب من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وعلقت نادية الجندى على الصورة قائلة " صديقتى وحبيبتى سميحة أيوب فى مسلسل سكر زيادة أنتي فنانة عظيمة وعاملة دور رائع".
وأضافت: "وجودك معانا إضافة كبيرة للعمل وللفن المصري والعربي وكل سنة وأنتي طيبة وربنا يديكي الصحة".
صديقتي وحبيبتي#سميحة_ايوب 💞— Nadia Elgendy (@NadiaAlGindi) April 23, 2020
سعيدة جدا بالتعاون معاكي لأول مرة
في مسلسل #سكر_زيادة 🥰😁
أنتي فنانة عظيمة وعاملة دور رائع ووجودك معانا أضافة كبيرة للعمل
وللفن المصري والعربي
وكل سنة وأنتي طيبة
وربنا يديكي الصحه #نادية_الجندي pic.twitter.com/5FR1Kgj0T6