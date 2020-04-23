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فن

وجودك إضافة كبيرة: نادية الجندى برفقة سميحة أيوب من كواليس "سكر زيادة"

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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شروق حمدى
شاركت الفنانة نادية الجندى متابعيها بصورة جديدة برفقة الفنانة سميحة أيوب من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وعلقت نادية الجندى على الصورة قائلة " صديقتى وحبيبتى سميحة أيوب فى مسلسل سكر زيادة أنتي فنانة عظيمة وعاملة دور رائع".

وأضافت: "وجودك معانا إضافة كبيرة للعمل وللفن المصري والعربي وكل سنة وأنتي طيبة وربنا يديكي الصحة".

 "سكر زيادة"  بطولة نادية الجندى و نبيلة عبيدة ، ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.

مسلسل "سكر زيادة"، تدور أحداثه في إطار كوميدي، مأخوذ من مسلسل أمريكى. 
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