بـ فانوس كبير .. ليلى علوى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة ليلى علوي
صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وهنأت الفنانة ليلى علوي
، الجمهور بحلول شهر رمضان الكريم وعلقت قائلة:" رمضان كريم عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم، كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يتقبل منا صالح الأعمال 🌙♥️".
وتألقت الفنانة ليلى علوي
بإطلالة مميزة، فظهرت مرتدية بنطلون جينز فاتحا وتيشيرت ابيض وشالا باللون الابيض مع السماوى وهو ما جعل إطلالتها مناسبة لشهر رمضان وشبابية.
وجذبت ليلى الأنظار لها فهي تعتمد على الظهور بالشكل الجمالي المبهر وتركت شعرها منسدلًا وظهرت بجانب فانوس رمضان.