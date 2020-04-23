بـ فانوس كبير .. ليلى علوى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

رمضان كريم عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم، كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يتقبل منا صالح الأعمال 🌙♥️".

وهنأت الفنانة ليلى علوي ، الجمهور بحلول شهر رمضان الكريم وعلقت قائلة:"