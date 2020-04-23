AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فانوس كبير .. ليلى علوى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:17 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة ليلى علوي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وهنأت الفنانة ليلى علوي، الجمهور بحلول شهر رمضان الكريم وعلقت قائلة:" رمضان كريم عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم، كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يتقبل منا صالح الأعمال 🌙♥️".


وتألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة مميزة، فظهرت مرتدية بنطلون جينز فاتحا وتيشيرت ابيض وشالا باللون الابيض مع السماوى وهو ما جعل إطلالتها مناسبة لشهر رمضان وشبابية.


وجذبت ليلى الأنظار لها  فهي تعتمد على الظهور بالشكل الجمالي المبهر وتركت شعرها منسدلًا وظهرت بجانب فانوس رمضان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أسود قصير.. ليلى علوي بإطلالة جذابة في عيد الحب

أكثرهن جرأة هيفاء وروبى.. 10 نجمات تألقن بالأحمر والأسود فى الفالنتين

بملابس كاجوال.. داليا مصطفى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: خسيتى أوي

بـ بنطلون جلد.. إنجي المقدم تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بـ بنطلون ممزق.. وعد السعودية تتألق بالشتوي الأنيق

لوك جديد من الحجر المنزلي.. سوزان نجم الدين تستعرض جمالها على إنستجرام

ترشيحاتنا

الكل هيشوف .. رامز جلال يستفز شريف عامر على الهواء

أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر

خطوة جديدة في الأهلي للتعاقد مع رمضان صبحي

وفاة المخرجة غادة أبو حساب بعد صراع مع المرض

نور بعد عملها مع محمد رمضان فى "البرنس": أتمنى تكرار التجربة معه

لم تظهر عليها أي أعراض.. مراهقة تكتشف حملها قبل ولادة طفلها بـ 10 دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غجرية .. أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها .. والجمهور: شبهك جدا

بـ الحجاب ومجوهرات باهظة.. أحلام تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

بـ فانوس كبير .. ليلى علوى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة