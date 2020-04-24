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منوعات

الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:00 ص
وفاة رضيعة عمرها
وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بعد إصابتها بعدوى كورونا
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هدير علاء
توفيت طفلة رضيعة عمرها 5 أشهر بشكل مأساوي جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت تقارير إخبارية بأن الرضيعة "جاي ناتالي لا سانتا"، وهي من مدينة "نيويورك"، التي تعد بؤرة تفشي فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة الأمريكية، توفيت يوم الاثنين الماضي، وقد أطلق عليها والداها "ليندسي" و"جيريل لا سانتا" لقب "Warrior Princess" أو "الأميرة المحاربة" بسبب "روحها القتالية" خلال معركتها مع الفيروس المميت.

وأشارت التقارير إلى أن والد الطفلة يعمل في إدارة مكافحة الحرائق في مدينة "نيويورك"، مضيفة أنه تم إنشاء صفحة لجمع التبرعات على الإنترنت بهدف دعم والديها ماديًا ومساعدتهما على تغطية النفقات الطبية.

جدير بالذكر أن إجمالي التبرعات التي تم جمعها عن طريق هذه الصفحة وصل إلى نحو 30 ألف دولار خلال فترة وجيزة.

وفي ظل الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للسيطرة على أزمة تفشي "كورونا"، فإنه من المقرر أن يتم إقامة "جنازة افتراضية" للطفلة وبثها مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الثاني من مايو المقبل.
الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا
الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا
الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا
الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا
الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا
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