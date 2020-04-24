محمد هنيدى يداعب جمهوره عبر تويتر بمناسبة رمضان.. شاهد

حيث كتب فى التغريدة :" صايم ولا زي كل سنة".

يذكر أن آخر أعمال هنيدى السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد"، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل، وشارك فى بطولته كل من الفنان باسم سمرة ودرة، وهالة فاخر.





كما يعد مسلسل "أرض النفاق" آخر أعمال هنيدى الدرامية وشاركت فيه الفنانة هنا شيحة، والإعلامى إبراهيم عيسى، ومحمد محمود، ودلال عبد العزيز، وهاجر الشرنوبى، ومحمد ثروت، ومحمود كمال، وآخرون، إنتاج العدل جروب.