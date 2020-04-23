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أخبار العالم

شاهد.. جامعة أكسفورد تبدأ في تجربة لقاح ضد كورونا على البشر

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:58 م
جامعة أكسفورد تبدأ
جامعة أكسفورد تبدأ في تجربة لقاح ضد كورونا على البشر
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شيماء مصطفى
بدأت جامعة أكسفورد البريطانية، اليوم الخميس، تجارب سريرية على البشر بلقاح تجريبي ضد فيروس كورونا المستجد.


ونشر موقع مترو، مقطع فيديو يظهر حقن عالمين بلقاح تجريبي لمكافحة فيروس كورونا، في أولى التجارب على البشر بالمملكة المتحدة.


وقال الموقع إن باحثي جامعة أكسفورد أعطوا الجرعة الأولى لأحد العلماء اليوم الخميس، بينما تم إعطاء الشخص الآخر لقاح التهاب السحايا للمقارنة بينهما.


وأعربت الجامعة عن أملها في الحصول على نتيجة، خاصة مع تكرار التجربة مع ستة متطوعين آخرين يوم السبت ، مع اختبار أكثر من 1000 من الاثنين المقبل.


وكانت عالمة الأحياء الدقيقة إليسا جراناتو والباحث إدوارد أونيل أول المتطوعين في هذه التجربة، إذ أكدا أنهما يرغبان في المساعدة على تطوير لقاح يكافح فيروس كورونا.


وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن بلاده تقف وراء هذا المشروع، حيث تلقي عليه كل الأمال، من أجل إنهاء فيروس كورونا المستجد. 


في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلن هانكوك عن تمويل بقيمة 52.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 65 مليون دولار) للمشروع، إلى جانب تجربة لقاح أخر في جامعة إمبريال بلندن من المقرر أن تبدأ في يونيو.


وقال الوزير البريطاني: "يحقق كلا المشروعين الواعدين تقدمًا سريعًا وقد أخبرت العلماء الذين يقودونهم أننا سنفعل كل ما بوسعنا لدعمهم". 

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