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رياضة

جنش يهنئ جماهير الزمالك بمناسبة رمضان .. صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:16 ص
جنش
جنش
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ملك موسى
وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لجماهيره بمناسبة حلول شهر رمضان.

وحرص جنش علي اقامة اجواء رمضانيه بمنزله من اجل اسعاد اطفاله من خلال تعليق بعض الزينه واحضار فانوس رمضان كبير الحجم. 
  
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق نشاط الرياضه اعتبارا من اول مايو 2020 لمدة 15 يوما اخري. 
 
ووضع الحهاز الفني للفريق الأبيض برنامجل جديدا خلال شهر رمضان. 

ويبدأ البرنامج التدريبي للاعبين بدء من غدا علي ان يخوض اللاعبين التدريب علي فترتين صباحا ومساء تحت اشراف كارتيرون عبر الفيديو.
جنش يهنئ جماهير الزمالك بمناسبة رمضان .. صور
جنش يهنئ جماهير الزمالك بمناسبة رمضان .. صور
جنش يهنئ جماهير الزمالك بمناسبة رمضان .. صور
جنش يهنئ جماهير الزمالك بمناسبة رمضان .. صور
جنش يهنئ جماهير الزمالك بمناسبة رمضان .. صور
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