يوفنتوس يعرض بيانيتش على برشلونة في صفقة تبادلية

قد تؤدي أزمة فيروس كورونا، إلى اتجاه الأندية الأوروبية الكبيرة للصفقات التبادلية في سوق الانتقالات المقبل، بسبب الوضع الاقتصادي الحالي جراء الأزمة الراهنة.





وتشير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلًا عن "RAC1" أن يوفنتوس يجري محادثات لبيع لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش ، موضحًا فى تقريرها أن اليوفي أجرى محادثات مع برشلونة ليعرض بيانيتش على الفريق الكتالوني مقابل التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو.



