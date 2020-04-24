يوفنتوس يعرض بيانيتش على برشلونة في صفقة تبادلية

قد تؤدي أزمة فيروس كورونا، إلى اتجاه الأندية الأوروبية الكبيرة للصفقات التبادلية في سوق الانتقالات المقبل، بسبب الوضع الاقتصادي الحالي جراء الأزمة الراهنة.
وتشير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلًا عن "RAC1" أن يوفنتوس يجري محادثات لبيع لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش ، موضحًا فى تقريرها أن اليوفي أجرى محادثات مع برشلونة ليعرض بيانيتش على الفريق الكتالوني مقابل التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو.
وينتهي عقد آرثر مع البارسا في يونيو 2024، ومن المرجح ألا يفرط الفريق الكتالوني في لاعبه البرازيلي الشاب.
من ناحية أخرى، يرتبط بيانيتش بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2023، لكن من غير المتوقع أن يبقى في صفوف البيانكونيري، بسبب عدم اعتماد المدير الفني ماوريسيو ساري عليه في تشكيل الفريق.