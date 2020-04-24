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أخبار العالم

بعد أنباء اعتزامه العودة للعمل.. وزير الصحة البريطاني: بوريس جونسون يتمتع بصحة جيدة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:44 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون بات في صحة جيدة، ما يعكس قرب عودته إلى العمل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "هانكوك" في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أنه متأكد من عودة بوريس جونسون للعمل بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك.

وأضاف أن هذا القرار له بالتشاور مع أطبائه، موضحا أنه تحث معه أمس وهو في حالة جيدة جدا ويتعافى بشكل واضح.

يأتي ذلك عقب ورود أنباء بأن رئيس الوزراء البريطاني يخطط للعودة إلى العمل يوم الاثنين المقبل، وذلك لترأسه خليه السيطرة على أزمة فيروس كورونا.

ويقضي بوريس جونسون حاليا، فترة تعافيه من فيروس كورونا في منتجعه الريفي في تشيكرز بعد خروجه من المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر.
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