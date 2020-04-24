AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لمكافحة كورونا.. شرطة دبي تستخدم الخوذ الذكية.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:27 ص
الخوذ الذكية
الخوذ الذكية
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا ظهر خلاله اعتماد  إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي في دولة الإمارات على أداة تُدعى الخوذة الذكية، وذلك من أجل تأمين قطاع النقل والمواصلات، في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد، الذي بات يُعرف بـ"كوفيد-19".

أعلنت طيران الإمارات انها تخطط لتشغيل خدمات ركاب في الأسبوع المقبل إلى وجهات كل من فرانكفورت 25، 27، 29 أبريل، وجاكرتا 26 أبريل،  وجوهانسبرج 25 أبريل، ولاجوس 26 أبريل، ولندن هيثرو 23، 24، 28، 30 أبريل.

ومدريد 29 أبريل، ومانيلا 24، 28، 30 أبريل، وتونس 30 أبريل، وسوف تسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم.

ويتعين على الراغبين في السفر إلى كل من جوهانسبرج ولاجوس وتونس الاتصال بالممثليات الدبلوماسية لبلدانهم في دولة الإمارات العربية المتحدة أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكي emirates.com واختيار "إتجاه واحد" أو عن طريق وكلاء السفر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد لطيران الإمارات.. تعرف عليه

مصر للطيران تعلن إقلاع آخر رحلة دولية من مطار القاهرة قبل وقف الطيران

مصر للطيران تسير رحلة جديدة إلى لندن الثلاثاء المقبل لعودة العالقين

عودة طيران الإمارات 6 أبريل.. هل أوشكت كورونا على الانتهاء فى بلاد زايد؟

طيران الإمارات يعود للعمل في هذا التوقيت

طيران الإمارات :استئناف بعض الرحلات ابتداء من الغد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ... الزمالك يستغني عن مديره المالي .. والأهلي يسعى لصفقة سوبر .. وكواليس جديدة فى حياة الحضري

بعد قرن على وفاة شقيقه التوأم بـ الإنفلونزا الإسبانية.. معمر يلقى حتفه بسبب كورونا

ترامب: كورونا يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة

شاهد.. دلال عبد العزيز تظهر بباروكة ابنتها دنيا سمير غانم في مسلسل جمع سالم

خلف جدار زجاجي.. أغرب أشكال الزواج فى زمن الكورونا .. شاهد

دعاء النبي عند العواصف الترابية والغبار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

سعر ومواصفات شيري اريزو chery arrizo 5 .. صور

طبيبة تشارك فيديو مؤلما لطفلها بعد إصابته بـ كورونا وتوجه هذه النصيحة