لمكافحة كورونا.. شرطة دبي تستخدم الخوذ الذكية.. فيديو





أعلنت طيران الإمارات انها تخطط لتشغيل خدمات ركاب في الأسبوع المقبل إلى وجهات كل من فرانكفورت 25، 27، 29 أبريل، وجاكرتا 26 أبريل، وجوهانسبرج 25 أبريل، ولاجوس 26 أبريل، ولندن هيثرو 23، 24، 28، 30 أبريل.

ومدريد 29 أبريل، ومانيلا 24، 28، 30 أبريل، وتونس 30 أبريل، وسوف تسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم.

ويتعين على الراغبين في السفر إلى كل من جوهانسبرج ولاجوس وتونس الاتصال بالممثليات الدبلوماسية لبلدانهم في دولة الإمارات العربية المتحدة أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكي emirates.com واختيار "إتجاه واحد" أو عن طريق وكلاء السفر.

أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا ظهر خلاله اعتماد إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي في دولة الإمارات على أداة تُدعى الخوذة الذكية، وذلك من أجل تأمين قطاع النقل والمواصلات، في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد، الذي بات يُعرف بـ"كوفيد-19".