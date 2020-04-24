الشباب والرياضة بالشرقية تتبرع بـ١٠٣ آلاف جنيه لصندوق تحيا مصر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مديريه الشباب والرياضه قامت بتقديم العديد من الأنشطه والمبادرات الرياضيه وتنفيذ حملات التوعيه لمختلف الفئات العمرية لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه ، وكذلك تقديم عروضًا لمواهب الطلائع والشباب ، فضلًا عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بخلاف حملات التطهير والتعقيم التي قام بها أعضاء مراكز الشباب والجواله والطلائع بالمنشآت الخدمية والشبابية ودور العبادة لمواجهة الفيروس والحد من إنتشاره.





كما قدم محافظ الشرقية الشكر لجميع العاملين بمديرية الشباب والرياضة علي لفتتهم الكريمة ومبادرتهم النبيله (مبادرة الخير) للتبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 103000 جنيه يخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا .





وأكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ان الفتر من 15مارس وحتي 20 ابريل الجاري شهدت اطلاق العديد من المبادرات الشبابيه مثل مبادرة (شباب ضد الفيروس) والتي اطلقها مجموعة من اعضاء برلمان الشباب والطلائع لتطهير وتعقيم عدد 377 مركز شباب و 12 نادي رياضي و١٨ إدارة فرعية ودور العبادة وعددا من المنازل والشوارع بالاضافة تطهير وتعقيم مجلس مدينة الزقازيق.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المديرية قامت باطلاق عددا من المبادرة مثل ( مبادرة جاهزون ) متطوعون بمشاركة 500 شاب وفتاه للتوعية ضد فيروس كورونا ( أون لاين ) بالإضافة إلي وضع الملصقات التوعوية الواردة من وزارة الصحة علي الهيئات الشبابية والرياضية بنطاق المحافظة ومبادرة ( الرياضة أسلوب حياة ) بمشاركة 150 من العاملين بمديريات الصحة والكهرباء ومشيخة الأزهر والطب البيطري والزراعة لتعلم بعض تمارين اللياقة البدنية وممارستها بالمنزل وتنفيذ مبادرة (رياضتك فى بيتك) والتي اطلقها أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لممارسة التمارين والتدريبات الرياضية فى منازلهم حفاظًا علي لياقتهم البدنية ومبادرة ( الفن فى البلكونة) بمشاركة ٢٠٠ شاب وطليع لعرض مواهبهم في مجالات الغناء والشعر والرسم والفن التشكيلي والانشاد الديني وقراءة القرأن الكريم .





واشار الي انه ايمانًا بالدور المجتمعي للمديرية ومد يد العون والمساعدة لكل الجهات المعنية لمواجهة الفيروس، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام أعضاء مراكز الشباب بالمشاركة في تجهيز 6 مراكز شباب تم تخصيصها لصرف المعاشات ، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم دخول وخروج المستفيدين من صرف المنحه الاستثنائية المقررة للعماله غير المنتظمة وتقديم مساعدات لهم ولأسرهم .





وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تنفيذا للاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وقنوات البث المباشر لعرض الانشطة والمسابقات القومية والمحلية وكذلكتنفيذ 15 ورشة عمل لاندية الفتاة والمرأة للتدريب بالاضافة الي تنفيذ وعرض 6 ورش عمل عن المهارات الحياتية وصنع المواد الغذائية اون لاين.