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أخبار العالم

مفتي لبنان يوجه رساله لدولة الإمارات.. ماذا قال؟

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:08 م
مفتي لبنان
مفتي لبنان
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محمود نوفل
وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على تقديمها يد العون والمساعدة لكل محتاج ومعوز وملهوف .

وأكد دريان في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن اللبنانيين يحملون في قلوبهم كل محبة واحترام وتقدير، لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقيادتها الرشيدة. 

كما أعرب عن اعتزازه باختيار دار الفتوى لتقوم بتوزيع المساعدات التي تسلمتها من خلال سفارة الإمارات في لبنان على من تجده محتاجا ويستحق المساعدة". 

وقال: "ليس غريبا على دولة الإمارات، المعروفة بإنسانيتها، سعيها الدائم في تقديم المساعدة والعون لكل محتاج ومعوز وملهوف، فهي لا تفرق في دعمها بين أحد من اللبنانيين على مدار العام. 

وأضاف : وخصوصا في شهر رمضان من تقديم مساعدات عينية وغذائية ومالية للمحتاجين والمساكين والأيتام، شعورا منها بقساوة الوضع المعيشي الذي يمر به اللبنانيون، والذي اشتدت قساوته مع جائحة كورونا" .
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