قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزراعة" تواصل جهودها لضمان جودة اللقاحات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية خلال عيد الأضحى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء مجدي

كثّفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث واصلت متابعة كفاءة وفاعلية غرف تبريد اللقاحات لضمان جودتها وفعاليتها، وذلك في إطار حرصها الدائم على سلامة الثروة الحيوانية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور حامد  الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل، وضمان عدم تأثر الخدمات فترة الإجازات.

وقالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة، أن العمل استمر دون توقف من جميع أفراد الإدارة المركزية للطب الوقائي طوال أيام العيد، تأكيدًا لدور الهيئة في الحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث شملت جهودها  التأكد من كفاءة وفاعلية غرف التبريد والتجميد بالمخازن الرئيسية للهيئة، والتي تُعد أساسًا للحفاظ على اللقاحات في درجات الحرارة المناسبة لضمان خواصها العلاجية، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من حملات التحصين.

واوضحت انه تم تدشين غرف عمليات مركزية، لتعزيز الاستجابة السريعة لأي حالة طارئة، بالإضافة إلى غرف عمليات مماثلة في كل محافظة. كما استمر العمل بالخط الساخن (19561) على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستفسارات، حيث يتيح هذا الخط للمربين وأصحاب الماشية التواصل المباشر مع الهيئة للإبلاغ عن أي حالات مرضية مشتبه بها أو طلب المساعدة الفنية، مما يعزز فكرة الرصد المستمر للبلاغات المرضية.

وأشارت الى تلقى الهيئة منذ بداية العيد وحتى الآن حوالي 52 بلاغًا من محافظات: القاهرة، الجيزة، السويس، الإسكندرية، الفيوم، وأسيوط، وتم التعامل معها على الفور، لافتة الى جاهزية الهيئة الكاملة لاستقبال أي بلاغ أو حالة مرضية، بهدف حماية المربين وأصحاب المزارع وتلافي أي خسائر أو أضرار قد تلحق بهم.

اللقاحات البيطرية الثروة الحيوانية عيد الأضحى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

مؤتمر فيينا.. الهوبي: الرقمنة أصبحت عنصرا محوريا في تحسين كفاءة نظم سلامة الغذاء

مشغولات ذهبية

ما بين صعود وهبوط.. إلى أين وصلت أسعار الذهب الآن؟

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد