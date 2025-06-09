"الزراعة" تواصل جهودها لضمان جودة اللقاحات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية خلال عيد الأضحى

كثّفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث واصلت متابعة كفاءة وفاعلية غرف تبريد اللقاحات لضمان جودتها وفعاليتها، وذلك في إطار حرصها الدائم على سلامة الثروة الحيوانية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل، وضمان عدم تأثر الخدمات فترة الإجازات.

وقالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة، أن العمل استمر دون توقف من جميع أفراد الإدارة المركزية للطب الوقائي طوال أيام العيد، تأكيدًا لدور الهيئة في الحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث شملت جهودها التأكد من كفاءة وفاعلية غرف التبريد والتجميد بالمخازن الرئيسية للهيئة، والتي تُعد أساسًا للحفاظ على اللقاحات في درجات الحرارة المناسبة لضمان خواصها العلاجية، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من حملات التحصين.

واوضحت انه تم تدشين غرف عمليات مركزية، لتعزيز الاستجابة السريعة لأي حالة طارئة، بالإضافة إلى غرف عمليات مماثلة في كل محافظة. كما استمر العمل بالخط الساخن (19561) على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستفسارات، حيث يتيح هذا الخط للمربين وأصحاب الماشية التواصل المباشر مع الهيئة للإبلاغ عن أي حالات مرضية مشتبه بها أو طلب المساعدة الفنية، مما يعزز فكرة الرصد المستمر للبلاغات المرضية.

وأشارت الى تلقى الهيئة منذ بداية العيد وحتى الآن حوالي 52 بلاغًا من محافظات: القاهرة، الجيزة، السويس، الإسكندرية، الفيوم، وأسيوط، وتم التعامل معها على الفور، لافتة الى جاهزية الهيئة الكاملة لاستقبال أي بلاغ أو حالة مرضية، بهدف حماية المربين وأصحاب المزارع وتلافي أي خسائر أو أضرار قد تلحق بهم.