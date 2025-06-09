مصر تصدر 4.8 مليون طن منتجات زراعية منذ بداية العام

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن كمية الصادرات الزراعية المصرية بلغت 4.8 مليون طن منذ بداية العام حتى الآن مقارنة بـ 4.3 مليون طن بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، فيما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، ثم الفاصوليا (الطازجة والجافة) بنحو 130 ألف طن، تلاها محصول البصل الطازج بنحو 106 آلاف طن، والبطاطا بكمية تقدر بنحو 101 ألف طن.

وشملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم، على الترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.

والقفزة التي تشير إليها أرقام النمو المستمر والتنوع في الصادرات الزراعية المصرية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وجهود الدولة، فضلاً عن السمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، والإقبال الشديد من الأسواق العالمية عليها، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة للبلاد.