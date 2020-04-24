مصنع بلا ترخيص.. ضبط 24 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط مصنع ملابس بدون ترخيص بالمدينة الصناعية، يقوم باستغلال الظروف الحالية في إنشاء خط إنتاج لصناعة الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات الطبية.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط مصنع ملابس بالمدينة الصناعية بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، يديره "خ.م"، بإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات الطبية وتعبئتها داخل عبوات عليها أسماء تجارية، وطرحها للأسواق لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وضبطت رجال مباحث التموين، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، 24 ألف كمامة طبية جاهزه للتداول، فضلًا عن كميات كبيرة من الأقمشة والأربطة والعبوات والماكينات المستخدمة في الإنتاج.



