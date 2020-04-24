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منوعات

الصين تكشف فشل شركة جلعاد الأمريكية فى علاج فيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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احمد شريف

اعترضت شركة جلعاد للأدوية أمريكية التقارير التي تفيد بأن دواءها التجريبي المضاد للفيروسات فشل في علاج المرضى الذين يعانون من اعراض شديدة لفيروس كورونا المستجد.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت منظمة الصحة العالمية الخميس الماضي، مسودة ملخص لتجربة دواء ريميسيفير ، والتى أعدتها شركة جلعاد ساينسز ومقرها كاليفورنيا لعلاج فيروس كورونا.


كانت الشركة قد  طورت في الأصل علاج اللإيبولا لمواجهة فيروس كورونا، حيث ثبت أن الدوائها يحارب الفيروسات التاجية مثل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارز) ، وفيروس كورونا الجديد.


 وجدت النتائج المبكرة لدراسة أجريت في الصين أن علاج ريميسيديفير لم يحسن ظروف مرضى الفيروس التاجي أو قلل من وجود الفيروس في مجرى الدم.



واوضحت الصحيفة انه كان هناك اهتمام مرتفعا بعلاج شركة جلعاد لعدم وجود حاليا علاجات معتمدة أو لقاحات وقائية لـ COVID-19 ، المرض الناجم عن الفيروس ، الذي اصابرض أكثر من 871000 وقتل أكثر من 49000 في الولايات المتحدة.


وكان الأطباء يأملون لأي شيء قد يغير مسار المرض الذي يهاجم الرئتين ويمكن أن يضر الأعضاء الأخرى في الحالات الشديدة للغاية.


 في التجربة الصينية التي تم إجراؤها على دواء اللإيبولا المطور ، والذي تم إعطاؤها عن طريق التسريب في الوريد ، فشل الدواء في تحسين ظروف المرضى وتقليل وجود العامل الممرض في مجرى الدم.

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