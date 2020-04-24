بسبب العواصف.. سقوط 3 أبراج كهرباء بـ الوادي الجديد

تسببت العواصف الترابية بالوادي الجديد في سقوط ٣ أبراج كهرباء بالفرافرة في المنطقة ما بين قريتي عائشة وعبدالمجيد بمركز الفرافرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق ومحطة مياه الشرب، وذلك في ظل تقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة، والتي بدأت بمركز الفرافرة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعة المقررة على الطرق السريعة وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتشهد المحافظة حالة من الطوارئ تحسبا لوقوع أزمات أو كوارث نتيجة الطقس غير المستقر، بجانب متابعة أعمال الرش الوقائي وتعقيم المستشفيات والمنشآت العامة للوقاية من فيروس كورونا، وتشديد الإجراءات الاحترازية بعدما تم اكتشاف 13 حالة مصابة بالفيروس بمركز الداخلة.

من جانب اخر قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الجمعة، عن تخفيض العمالة لـ5 % بالوحدات المحلية لمركز الداخلة عقب ظهور حالات جديدة لمرضي مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الزملوط، أن القرار سيطبق اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ويتضمن منع انتقال أي موظف مقيم في قرية إلى موقع عمله خارج قريته من أبناء مركز الداخلة، لمواجهة ومنع انتقال فيروس كورونا في ظل رصد 10 حالات جديدة إيجابية للفيروس من مركز الداخلة، جرى نقلهم لمستشفيات العزل في أبو تيج بمحافظة أسيوط واسنا بمحافظة الأقصر، مع وجود 3 حالات منتظرة لنتائج التحاليل لتحديد مدي إيجابية الفيروس من عدمه، ومتواجدة هذه الحالات في مركز الداخلة، بينما توفت سيدة مسنة بمركز الداخلة جراء إصابتها بالفيروس وجرى دفنها وإنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن بإشراف سكرتير عام المحافظة المساعد.