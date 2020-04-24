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محافظات

موجة طقس سيئ وعزوف المواطنين عن الخروج فى أول أيام الصيام

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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يوسف رجب


تشهد محافظة قنا، منذ الصباح، موجة من الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية، بداية من صباح اليوم الجمعه، وسط تواجد مكثف لأجهزة الأمن تحسبًا لأى أحداث.

أدت الغيوم والأتربة التى تشهدها المحافظة، إلى حجب مؤقت للرؤية على الطرق السريعة، ما دفع الكثير من أصحاب السيارات إلى تخفيف سرعاتهم تخوفًا من حالة الطقس.

كما تشهد شوارع المحافظة عزوف عن الخروج من جانب المواطنين، تخوفًا من حالة الطقس غير المستقرة، و ارتفاع درجات الحرارة فى أول أيام الصيام.

فيما فتحت الكثير من المحلات أبوابها، اليوم، مع تفعيل قرارات رئيس الوزراء الجديدة باستئناف المحلات و المطاعم لنشاطها يوم الجمعه والسبت، ضمن قرارات تخفيف بعض الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليوم الجمعه الموافق 24 أبريل الجارى، أفاد بأن حالة اليوم سوف يكون شديد الحراره نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تعمل لحد العاصفة فى بعض المناطق، و ان درجة الحرارة الصغرى فى قنا 22 و العظمى 40 درجة.

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موجة طقس سيئ وعزوف المواطنين عن الخروج فى أول أيام الصيام
موجة طقس سيئ وعزوف المواطنين عن الخروج فى أول أيام الصيام
موجة طقس سيئ وعزوف المواطنين عن الخروج فى أول أيام الصيام
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