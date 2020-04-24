البابا تواضروس مهنئا بـ ذكرى تحرير سيناء: نصلى أن يحفظ الرب استقرار مصر وأمنها

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.





وجاء في نص البيان، تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير أرض سيناء، وعودة آخر شبر منها لحضن الوطن، تلك الأرض التي باركها الله وعبرتها العائلة المقدسة.





وأضاف ندعو الله في هذه الذكري المجيدة أن يسدد خطى قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة ويوفقهما في إتمام مهمتهما المقدسة فيها، أولئك الذين يبذلون ويضحون من أجل أرضها الغالية، تمهيدًا لزراعتها بالخير والسلام والتنمية لأجل صالح أبنائها، وصالح وطننا وشعبنا العظيم.





وتابع قائلا، نصلي أيضًا أن يحفظ الرب القدير لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها على الدوام.





وبعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في وقت سابق اليوم برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.



