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أخبار العالم

الإمارات تصدر إرشادات جديدة لمكافحة كورونا.. تعرف عليها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:52 م
وزارة الصحة الإماراتية
وزارة الصحة الإماراتية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.. مجموعة إرشادات ونصائح إجتماعية وصحية وذلك إلحاقا بقرار تعديل برنامج التعقيم الوطني تتعلق بشروط تبادل الزيارات والعدد المسموح به وطرق ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك مع عدم الإخلال بتعليمات البرنامج وتوقيته.

وتضمن القرار تقرر السماح للأقرباء من الدرجة الأولى والثانية بتبادل الزيارات مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثرا بفيروس كورونا مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وألا يزيد عدد المتواجدين في المكان على 5 أشخاص مع مراعاة التباعد الجسدي وبمسافة لا تقل عن مترين.

وشمل أيضا عدم السماح لكبار السن والمرضى وأصحاب الحالات الصحية المزمنة بمغادرة المنزل وتجنّب الخروج إلى الأماكن العامة، حفاظًا على حياتهم وكذا عدم السماح بعقد التجمعات سواء في الأماكن العامة أو الخاصة  بجانب حظر الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة.

كما تضمن القرار حظرتوزيع الطعام من الأفراد إلا من خلال التوزيع الجماعي للطعام بإشراف الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية المعنية بذلك.

وبالنسبة لممارسة الرياضة نصحت الوزارة والهيئة أن تكون قرب المنزل، /المشي - الجري - ركوب الدراجات/ لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصًا التباعد المكاني بمسافة مترين وارتداء الكمامات.

وتضمن القرار أيضا التقيد بعدم تبادل الطعام مع المقيمين في منازل مختلفة، مشيرة الي انه في حال تلقي الطعام من أقارب أو أصدقاء في محيط المنزل، يراعى نقل الطعام في أوعية مناسبة محكمة الغلق والتي تصلح للاستخدام مرة واحدة.

أوضح القرار ان صلاة الجماعة وكذلك صلاة التراويح جائزة في المنزل، على أن يكون المصلون من أعضاء الأسرة الواحدة المقيمين في نفس المكان.

كما نص القرار أيضا قائلا : وبالنسبة للعمالة المساعدة في المنازل: -حظر لقائهم بأي أشخاص خارج المنزل، أو تلقي طعام من مصدر غير معلوم، مع إمدادهم بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل، وتوجيههم للإجراءات الوقائية اللازم عليهم اتباعها في حالة تلقي أية طرود أو بضائع من خدمات التوصيل.

وذكرت الوزارة في بيانها قائلة : وفي جميع الأحوال يراعي في كل ماسبق التقيد بالإجراءات الاحترازية والاهتمام الدائم بتعقيم اليدين وغسلهما جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية وتجنّب ملامسة الوجه، تفاديا لإمكانية التقاط العدوى.

وأكدت الوزارة والهيئة في ختام التعميم أن تلك الإجراءات تأتي مراعاةً للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل وفي نفس الوقت الحفاظ على السلامة والصحة العامة.
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