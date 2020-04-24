بـ اطلالة مبهجة.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها .. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت الفنانة لاميتا فرنجية بفستان انيق كشف عن أنوثتها وجذبت أنظار متابعيها.





وعلقت لاميتا فرنجية على الصورة قائلة "فستان جميل" نال إعجاب جمهورها وانهالت عليها التعليقات.





يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".





وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.



