AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ اطلالة مبهجة.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها .. شاهد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:59 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت الفنانة لاميتا فرنجية بفستان انيق كشف عن أنوثتها وجذبت أنظار متابعيها.

وعلقت لاميتا فرنجية على الصورة قائلة "فستان جميل" نال إعجاب جمهورها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لاميتا فرنجية تنشر لها صورة في البانيو

لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة من دبي

بـ لوك جديد رحمة حسن تستعرض جمالها.. شاهد

داخل منزلها.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها.. شاهد

لاميتا فرنجية تطل على جمهورها بالروب الأبيض.. صور

بفستان قصير.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

عامر عامر يكشف حقيقة المفاوضات مع النادي الأهلي

بعد أيام من المعاناة.. فيروس كورونا ينتصر على أشهر أطباء القلب بقنا

نائب إسكندرانى يكشف عن مدبر مسيرة الكعبة

القصة الكاملة لـ القبض على سما المصري

صراع خفي بين أمريكا والصحة العالمية بشأن عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

تفاصيل تعاقد الأهلي الجديد مع السويسري فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة