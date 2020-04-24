AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل حاجة تهون.. مصطفى قمر يهنئ جمهوره بشهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:28 م
مصطفى قمر ونجوم جيله
مصطفى قمر ونجوم جيله
Advertisements
محمد بدران

هنأ الفنان مصطفى قمر الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال صورة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وظهر مصطفى برفقة هشام عباس، حميد الشاعرى وايهاب توفيق، وعلق علي الصورة قائلا"  طول مااحنا بنحب بعض كل حاجة تهون. كل سنة وانتوا طيبين-رمضان كريم" نال إعجاب متابعيه.


ويشارك "قمر" كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وأيضًا مسلسل "اتنين فى الصندوق"، بطولة حمدى الميرغنى، وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض العمل فى شهر رمضان المقبل.


وانتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل دعاء دينى بعنوان "عفوك لمين"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية.

وطرح الفنان إيهاب توفيق دعاء دينيا جديدا، بعنوان "يا ربي" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياحته سكره.. ويزو تهنئ حمدي الميرغني بـ عيد ميلاده

شاهد.. برومو مسلسل اتنين في الصندوق

إيهاب توفيق يهنئ المسلمين بشهر رمضان: كل سنة وانتو طيبين

مصطفى قمر مع إيهاب توفيق في حفل مباشر على "تيك توك".. الليلة

وحشتوني..وفاء قمر تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان.. شاهد

"البؤساء" هكذا علق مصطفى قمر على صورته مع أصدقائه .. شاهد

ترشيحاتنا

انطلاق البث الكامل لقناة مصر قرآن كريم

بعد أيام من المعاناة.. فيروس كورونا ينتصر على أشهر أطباء القلب بقنا

أيوا عارفين.. عصام كاريكا يفضح مقلب رامز جلال

نقيب البيطريين يكشف إصابة أطباء بالنقابة بكورونا في الكشف على الأغذية

ماذا قالت الأوقاف عن مسيرة الكعبة بالإسكندرية؟

جدد رخصة سيارتك واستلمها فى البيت.. شروط التجديد من الانترنت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقبعة .. ميريام فارس تتألق بإطلالة بسيطة

لون شعر جديد.. نيللي كريم بإطلالة بسيطة في أول أيام رمضان

هيونداي تحول طرازات خاصة إلى إنتاجية.. فيديو وصور