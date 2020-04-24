كل حاجة تهون.. مصطفى قمر يهنئ جمهوره بشهر رمضان

هنأ الفنان مصطفى قمر الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال صورة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهر مصطفى برفقة هشام عباس، حميد الشاعرى وايهاب توفيق، وعلق علي الصورة قائلا" طول مااحنا بنحب بعض كل حاجة تهون. كل سنة وانتوا طيبين-رمضان كريم" نال إعجاب متابعيه.





ويشارك "قمر" كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وأيضًا مسلسل "اتنين فى الصندوق"، بطولة حمدى الميرغنى، وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض العمل فى شهر رمضان المقبل.





وانتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل دعاء دينى بعنوان "عفوك لمين"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية.



وطرح الفنان إيهاب توفيق دعاء دينيا جديدا، بعنوان "يا ربي" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

