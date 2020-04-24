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كيف نجحت مصر في التعامل مع كورونا اقتصاديا مقارنة بالدول الكبرى؟.. محلل اقتصادي يوضح.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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عادل نصار

حلل علي الإدريسي المحلل الاقتصادي، كيفية تعامل مصر مع أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، من الناحية الاقتصادية، مؤكدا أن الإجراءات الهامة الاستباقية التي اتخذتها الدولة في وقت مبكر جدا قللت بشكل أو أخرى من حجم الخسائر التي كان من الممكن أن تحدث.


وأضاف الإدريسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج «الآن»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن حزمة القرارات الإقتصادية كانت مهمة جدا، وتخفيض أسعار الطاقة وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3%، وتأجيل الاقساط 6 أشهر ودعم البورصة المصرية وغيرها من القرارات أعطت نوعا من الثقة لدى القطاع الخاص والمستثمر لكي يستمر رغم الوباء.


وأكد المحلل الاقتصادي، أن العالم حاليا يذهب لفكرة التوازن بين الحفاظ على تحرك عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة الشعوب، موضحا: لأنه مهما كان معهم من احتياطي من سلع في الوقت الحالي سوف يأتي اليوم وينتهي ووقتها تحدث أزمة.


وأكمل المحلل، أن الوضع في مصر أفضل مقارنة بدول أخرى لأننا تحركنا على الاقتصاد غير الرسمي وتم مساعدة العمالة غير المنتظمة وتم افتتاح مشاريع، متابعا أن كل دول العالم تعاني من ارتفاع في معدلات البطالة نتيجة لتوقف العديد من القطاعات أبرزها الطيران والسياحة وفي نفس الوقت أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فرص عمل في المشروعات القومية.

 

وتابع المحلل: "اللي خدمنا بشكل واضح هو برنامج الإصلاح الاقتصادي والنجاحات التي حققناها في الأعوام السابقة وأعطت الدولة مساحة للتحرك واتخاذ الإجراءات في أزمة كورونا دون أي عائق".

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