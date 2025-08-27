قيمة غذائية عالية.. طريقة عمل سلطة الجرجير

يعشق الكثير من الأشخص تناول السلطة وبالأخص سلطة الجرجير المشهية ذات القيمة الغذائية العالية لذلك نقدم لك الطريقة.

تقدم الشيف سلمى محمود طريقة عمل سلطة الجرجير بوصفة بسيطة، صحية، ولذيذة، تصلح كمقبل خفيف أو طبق جانبي منعش مع الأكلات المشوية أو المقلية .

المكونات لطريقة عمل سلطة الجرجير

حزمتان جرجير مغسول ومصفّى بشكل جيد يمكن تقطيعه أو ترك الأوراق كاملة حسب الرغبة

1 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1 حبة بصل أحمر أو أبيض مقطعة شرائح رفيعة

½ كوب رمان اختياري لإضافة طعم منعش

¼ كوب جبنة فيتا مفتتة أو جبنة بيضاء اختياري

رشة سماق (اختياري لكن يعطي نكهة رائعة

رشة ملح وفلفل أسود حسب الذوق

مكونات التتبيلة الدريسينغ

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

1 ملعقة صغيرة خل أبيض أو بلسمي حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة دبس رمان اختياري، يضيف حلاوة منعشة

1 فص ثوم مهروس اختياري

رشة صغيرة ملح

في طبق تقديم عميق، ضعي أوراق الجرجير بعد تجفيفها جيدًا.

أضيفي الطماطم، البصل، الرمان، والجبن حسب الرغبة.

في وعاء صغير، اخلطي مكونات التتبيلة جيدًا حتى تمتزج.

صبي التتبيلة على السلطة وقلّبي بلطف حتى لا تذبل أوراق الجرجير.

رشي القليل من السماق للتزيين وقدميها فورًا.

