اقتصاد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار وتصاعد التوترات السياسية في الولايات المتحدة.

وذلك بعد القرار المفاجئ للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما أثار الجدل مجددًا حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

سعر الذهب في مصر اليوم  الثلاثاء 26-8-2025



ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3383 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3939 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4595 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

 
سعر الذهب عيار 24


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5251 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  36.760 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

الذهب أسعار الذهب سعار الذهب اليوم الثلاثاء بورصة الذهب مباشر

بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم

اطفال المنيا

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

