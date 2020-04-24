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فن

مستنية رأيكم .. نبيلة عبيد تروج لمسلسلها الجديد سكر زيادة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:12 م
سكر زيادة
سكر زيادة
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محمد بدران
نشرت نجمة مصر الاولى الفنانة نبيلة عبيد بوستر مسلسلها الجديد "سكر زيادة" عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت على الافيش برفقة الفنانات سميحة ايوب ونادية الجندى وهالة فاخر وعلقت قائلة  " ‎تابعوني....مستنيه رأيكم مسلسل سكر زياده  رمضان 2020 "

ويُعرض المسلسل يوميًا الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالى.

للمرّة الأولي وبعد سنوات طويلة جدًا من المُنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات "MBC مصر" في الجمع بين النجمتين الكبيرتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "سكر زيادة".

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.

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