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فن

يارب تكون عجبتكم.. محمد رمضان يوجه سؤالا للجمهور بعد عرض الحلقة الأولى من البرنس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:21 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران
نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو لمسلسله البرنس الذى أذيعت اولى حلقاته اليوم على قناة DMC.

وكتب محمد رمضان معلقا على الفيديو: "يارب تكون عجبتكم الحلقة الأولى 🤲♥️ البرنس ثقة في الله نجاح لن تنساه الدراما العربية 🔥🔥 لسه بنسخن رضوان البرنس تتر البداية والنهاية الان على قناتي على يوتيوب".

من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.


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