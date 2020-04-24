بإطلالة كلاسيكية .. أيتن عامر تبهر متابعيها على إنستجرام

شاركت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة.





وظهرت أيتن عامر بإطلالة كلاسيكية جذبت أنظار الجمهور، مرتدية توب باللون الأبيض مع بعض الرتوش باللون الأسود، ونسقت معه بنطال جينز باللون الكحلي الغامق بتصميم الشارلستون، وجاكت انثوي من نفس لون البنطال.





واستكملت أيتن عامر إطلالتها الأنيقة بوضع حزام باللون الأسود في الذهبي على منطقة الخصر، ليكشف عن رشاقتها، وحملت حقيبة باللون النبيتي متوسطة الحجم، وانتعلت حذاء بكعب باللون الأسود.





كما طلت على الجمهور بشكل جمالي ناعم، فتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، ووضعت بعض اللمسات الجمالية التي تبرز ملامحها الناعمة.





ولم تتكلف في الظهور فتخلت عن ارتداء الاكسسوارات واكتفت بحلق في الأذن.